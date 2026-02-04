瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。4日夜も晴れの天気が続くでしょう。 5日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス2度、高松で3度でしょう。4日朝よりも気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と津山で14度、高松で15度の予想です。4日よりも気温が高く、3月中旬から下旬並みの気温になります。岡山県北部では、なだれや屋根からの落雪に注意