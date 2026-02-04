ヤマハがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４５８０億円から４６２０億円（前期比横ばい）へ、最終利益を２３０億円から２４０億円（前期比７９．８％増）へ上方修正した。中国でのピアノの需要減が継続する一方、ギターや電子楽器を中心に北米や欧州、その他の地域が堅調に推移しているほか、為替影響の上振れも寄与する。同時に「ＩＮＰＲＥＳ」「ＲＭＸ」シリーズなどのゴルフク