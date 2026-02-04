J3・カマタマーレ讃岐も今月（2月）8日の開幕戦を前に調整を行ないました。 【写真を見る】J3・カマタマーレ讃岐が開幕戦に向け練習を公開（今村キャプテン）「ワクワクするようなサッカーをしていきたい」【香川】 ホームで練習を公開したカマタマーレ讃岐です。 FC大阪から完全移籍したミッドフィルダーの禹相皓（ウ・サンホ）や横浜F・マリノスから完全移籍したフォワードの村上