スマートフォンで撮影するとき、指を使ってズームするのがちょっと煩わしい、片手で撮りたい、カメラはないけど撮ってる感がほしい。そんな時に役立つのがPGYTECHから登場したスマホグリップ「MagCam 2」だ。●スマホがカメラのようなビジュアルに変身同製品はマグネットで固定するタイプ。使用方法はMagSafe対応のスマホ裏面にピタッと付けるだけ。Bluetoothで接続すれば準備完了だ。これを装着すれば、手元のボタンからシャ