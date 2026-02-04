台湾有事のリスクが高まっている。われわれは世界情勢を見守るだけでなく、自らの資産を守るためにも対策を講じておきたい。そのために押さえておきたいポイントとは何か。富裕層の資産管理・運用の事情に詳しい専門家が解説する。（アレース・ファミリーオフィス代表取締役江幡吉昭）資産管理の専門家が台湾有事リスクが高まったとみるワケ2021年、私が「これからインフレがやってくる」とダイヤモンド・オンラインでも警鐘を