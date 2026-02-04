半年で古巣に復帰する可能性もゼロではなかったのかもしれない。ドイツ誌『Kicker』の報道として『Tribuna』が伝えたところによると、アヤックスの日本代表DF板倉滉に、昨季まで所属したボルシアMGが関心を寄せていたようだ。板倉は２部シャルケでの１シーズンを経て、2022年夏にボルシアMGへと移籍。３シーズンにわたって主力として活躍し、公式戦80試合出場、７得点・３アシストを記録した。契約が残り１年となることか