4日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2447枚だった。うちプットの出来高が1499枚と、コールの948枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の112枚（1円安17円）。コールの出来高トップは6万2000円の132枚（63円安170円）だった。 コールプット 出来高