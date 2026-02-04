おつとめ品【漫画】本編を読む学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だがくすっと笑えて、どこか読み続けたくなる作品だ。本作を描いた理由や裏話などについて、のぞみわたる(@nozomiwataru)さんにインタビューした。■予想を軽々と超えてくる、クセ強な日常ギャグ100点を取ったこと