平和で持続可能な社会に向け大学が果たすべき役割について議論しようと、世界各国の学長らを招いた会議が開かれました。広島市内で開かれた「平和学長会議」には、広島大学を含む世界６か国・８つの大学などから２３人が参加しました。５回目の今回は初めてアラブ諸国が招待され、イラクの大学はテロに対する国家安全保障戦略への貢献。また、ヨルダン大学は難民への学習や労働機会の提供を目指す取り組みを紹介しました。■広