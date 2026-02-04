台湾メディアの自由時報は3日、台湾北西部の苗栗県で日本産食品への放射性物質に関する検査が行われ、すべて合格だったと報じた。記事によると、同県の政府衛生局は、福島など5県産のホタテ、うどん、ブドウなど複数の輸入食品および市販食品についてサンプル検査を実施した結果、いずれも基準に適合しており、放射性物質による汚染は確認されなかったと発表した。同局によると、今回行われた検査は計36件で、いずれも市民が日常的