プルデンシャル生命保険は社員らが顧客から金銭をだまし取る事例が相次いだことを受け、新規の保険販売を90日間自粛すると発表しました。プルデンシャル生命では100人を超える社員や元社員が架空の投資話を持ちかけるなどし、顧客から総額31億円にのぼる金銭をだまし取っていました。こうした事態を受け、プルデンシャル生命はガバナンス態勢や営業に関する制度を抜本的に見直すため、今月9日から90日間、新規契約の販売活動を自粛