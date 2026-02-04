アメリカでニュース番組のキャスターの母親が、アリゾナ州の自宅からいなくなりました。誘拐された恐れがあり、当局が捜査しています。【映像】アリゾナ州の自宅付近の様子行方が分かっていないのはNBCのニュース番組「トゥデイ」のメインキャスター、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）です。先月31日夜に目撃されたのを最後に、アリゾナ州の自宅からいなくなりました。ナンシーさんは体が不自由で、自力では5