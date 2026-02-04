今年、活躍が期待される人物をモデルにした「ひな人形」が披露されました。【映像】今年活躍が期待される人物をモデルにした「ひな人形」石橋侑子リポ「今年の期待びなは全員がアスリートです。フィギュアスケートの坂本花織選手は笑顔でスケート靴を持っています」人形メーカー久月の「今年の期待びな」には、最も多かった去年に並ぶ、7人が選ばれました。開幕目前のミラノ・コルティナオリンピックからは、坂本選手のほか