映画『ザ・ホエール』で第95回アカデミー賞®主演男優賞を受賞したブレンダン・フレイザーさん主演の映画『レンタル・ファミリー』のヒット祈願＆来日記者会見が東京・神楽坂の赤城神社で行われ、ブレンダンさんとともに俳優の平岳大さん、山本真理さん、ゴーマン シャノン 眞陽さん、柄本明さん、HIKARI監督が登場しました。 【写真を見る】【ブレンダン・フレイザー】2年ぶりに来日しヒット祈願共演・柄本明の英語を