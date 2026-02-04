神奈川県の黒岩祐治知事が慢性硬膜下血腫で入院しました。【映像】黒岩知事が慢性硬膜下血腫で入院黒岩知事は数日前から頭痛や足のもつれなどの体調不良があり病院を受診したところ、慢性硬膜下血腫と診断され、きのうから入院しているということです。きょう午後に手術を受ける見込みだということです。黒岩知事は会話はできる状態で、手術後の状態によっては重要案件はリモート勤務で対応し、職務代理者は立てないとしてい