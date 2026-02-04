全国高校スキー大会が4日、北海道名寄市のピヤシリシャンツェで開幕し、ジャンプ男子（ヒルサイズ＝HS100メートル）は長谷川琉已（北海道・下川商）が87.5メートル、93メートルの合計223.0点で優勝した。