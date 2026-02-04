茨城県小美玉市の園芸センターで火事が起きています。いまも黒煙が立ち上がっていて、消防による消火活動が行われています。【映像】黒煙が立ち上がっている園芸センター（実際の様子）消防によりますと、午後4時ごろ、小美玉市部室にある園芸センターにあるテナントで火事の通報がありました。この火事で、少なくとも500平方メートルが焼けていて、消防車3台などで消火活動にあたっています。現時点でけが人の情報はないと