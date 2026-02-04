31億円にのぼる不適切な金銭の受領が明らかになったプルデンシャル生命保険は、新規契約の販売活動を90日間自粛すると発表しました。プルデンシャル生命では、社員ら100人余りが顧客から金銭をだまし取るなどし、約31億円にのぼる不適切な金銭を受け取っていたことがわかっています。この問題を受け、2月9日から新規契約に関する販売活動を90日間自粛し、ガバナンス態勢の再構築やコンプライアンスの浸透のための研修などに取り組