2月2日、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアの5人組グループ「ACEes（エーシーズ）」が、老舗菓子メーカー「不二家」の「Smile Switch」ブランドキャラクターに就任したことが発表された。新たな仕事を喜ぶファンも多いが、かつての “騒動” を想起する向きもあるようだ。不二家のブランドキャラクターは、先輩グループから受け継ぐ流れとなる。「2020年9月から、Snow Manがチョコレート菓子『LOOK』と不二家洋菓子店ブランドキ