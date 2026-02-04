資料マスク 香川県教育委員会は4日、こども園と小・中・高校あわせて16施設がインフルエンザで新たに学級・学年閉鎖すると発表しました。加えて3日から閉鎖している小・中4校も最長6日まで延長します。 地域別では高松市7校、丸亀市3施設、さぬき市・まんのう町各2校、東かがわ市・坂出市・土庄町・小豆島町・綾川町・多度津町各1校です。 20施設のうち2施設でA型、17施設でB型、１施設でA型とB型の両方のウイルスが検