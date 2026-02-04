XG XGの1st Full Album「THE CORE - 核」（1月23日リリース）が４日発表された、米ビルボード・アルバム・チャート「Billboard 200」最新チャートにおいて、初登場93位にランクインし、自身初のTop100入りを果たした。XGにとっては、2024年にリリースした2nd Mini Album「AWE」(175位)以来の同チャートへのランクインとなった。「THE CORE - 核」は、先に発表されているBillboard Japan‘Hot Albums’で5位、Billbo