オスカー俳優ブレンダン・フレイザーが、自身が主演を務める映画『レンタル・ファミリー』を引っ提げ、約2年ぶりに来日した。4日には、東京・神楽坂の赤城神社にてヒット祈願と記者会見を実施。平岳大、山本真理、ゴーマン シャノン 眞陽、柄本明、HIKARI監督とともに登壇し、撮影を振り返った。【写真】身長約190cmのブレンダン・フレイザー、約2年ぶり来日で笑顔ブレンダン演じる主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じる