選挙戦は早くも終盤戦に差し掛かり県内各地で激しい舌戦が繰り広げられています。静岡･富士市や三島市などの静岡5区に立候補しているのは中道の新人･中村正善氏。自民の前職･細野豪志氏。共産の新人･下山一美氏の3人。この選挙区で8連勝と強固な支持基盤を築いてきた細野氏は、自民党の公認候補として2回目の選挙。2024年の総裁選では石破前首相の推薦人を務めましたが、高市首相の考えに賛同し、有権者からも期待の声も多く耳にす