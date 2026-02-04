山形県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格が、1リットル当たり163.7円となり、前の週から0.2円値下がりしたことが4日、分かりました。資源エネルギー庁が4日午後、公表した2日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり163.7円で、前の週から0.2円値下がりしました。全国平均より8.1円高く、鹿児島、長崎に次いで全国で3番目の高値となっています。ハイオクは前の週より0.2円安