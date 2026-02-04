ＪＲＡが２月４日、２０２４年に東京盃・Ｊｐｎ２、北海道スプリントＣ・Ｊｐｎ３を勝ったチカッパ（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父リアルスティール）の競走馬登録を同日付けで抹消したことを発表した。今後は地方の大井競馬へ移籍する予定。同馬は通算２１戦５勝（うち地方７戦２勝、海外２戦０勝）。総獲得賞金は１億９２３０万９０００円（うち地方１億１７５０万円、海外２９６９万円）。先週の根岸Ｓ（８着）がＪＲＡで