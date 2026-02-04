ギタリストの布袋寅泰（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。“姪”との2ショットを公開した。【写真】「布袋さんのおじちゃんな表情」布袋寅泰＆“姪”の笑顔あふれる2ショット布袋は「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？と思ったら、姪っ子の中条あやみさんでした！」とうれしそうにつづり、CMで共演した、俳優・モデルの中条あやみ（29）との笑顔あふれる2ショットをアップ。まるで本当の“