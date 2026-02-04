航空機を誘導する職員＝2024年5月、仙台空港航空機の誘導など空港地上業務を巡り、国土交通省は発注元と受託事業者間の適正取引を促す指針をまとめた。訪日客らの航空需要が高まる中、不規則勤務や低賃金により現場で働く人の離職が起きており、待遇を改善し人材の定着を目指す。「グランドハンドリング」と呼ばれる地上業務は搭乗案内、手荷物・貨物の搭載、給油など多岐にわたり、大手事業者が別の業者に再委託するなど多重