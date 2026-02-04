世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビルに掲げられた教団の名称＝東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求に関する非公開の裁判手続きで、東京高裁が3月4日に可否を判断することが4日、関係者への取材で分かった。2025年3月の東京地裁決定は解散を命じており、高裁が地裁決定を支持すれば即、解散の効力が生じ、清算手続きが始まる。地裁決定は、教団による献金被害が少なくとも1500人超に