チャンピオンズＣ１１着のシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝）が、予定していたフェブラリーＳ（２２日・東京、ダート１６００メートル）に戸崎圭太騎手＝美浦・田島＝で出走することが４日、分かった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。この日、シックスペンスは美浦Ｗで併せ馬を行い、６Ｆ８２秒４−３６秒９−１１秒５をマーク。併走馬２頭にそれそれ先着した。フェブラリーＳは今春定年の国枝師にとっ