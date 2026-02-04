レンタルオフィスなどをアジトにしていたかけ子グループの男ら9人が警視庁に逮捕されました。佐藤元気容疑者（39）ら9人は2025年、副業サイトに申し込んできた20代の女性に、「副業を始めるには初期費用が必要」などと電話で嘘を言って165万円相当の暗号資産をだまし取った疑いが持たれています。佐藤容疑者らは特殊詐欺のかけ子として都内のビルの一室やレンタルオフィスを転々としながら、副業のサポート会社を装って電話をかけ