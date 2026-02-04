Adobeが「Adobe Animateの販売を2026年3月1日で終了する」という発表を撤回し、引き続きメンテナンスモードとして継続提供していく方針を明らかにしました。Adobe Animate Learn & Supporthttps://helpx.adobe.com/support/animate.htmlAdobe Animate maintenance mode FAQshttps://helpx.adobe.com/animate/kb/maintenance-mode.htmlAdobeは現地時間2026年2月2日、Adobe Animateの販売終了を発表しました。Adobeが2Dアニメー