４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２０２２年７月に安倍晋三元首相が参院選の応援演説中に銃撃され死亡した事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告側がこの日、求刑通り無期懲役とした奈良地裁での一審判決を不服として控訴したことを報じた。コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「僕は控訴と聞いた時に正直、良かったと思いました」とまず発言。「やっぱり