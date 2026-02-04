３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出された。史上最強の呼び声高い日本代表３０選手の平均年齢は２８・９歳（大会初戦時）。２０１３年の２９・０歳（同）に次いで侍ジャパン史上２番目に平均年齢の高いメンバーとなった。３１歳の大谷翔平投手（ドジャース）、３２歳の鈴木誠也外野手（カブス）、２７歳の山本由伸投手