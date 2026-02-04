コミックシーモア『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式が4日、都内で行われ、「BL部門」「TL部門」のゲストとして、声優の小野友樹、たかはし智秋、白井悠介が登壇。生アテレコを披露し、作品への“出演”を立候補した。【動画】小野友樹＆たかはし智秋＆白井悠介、“ネクストブレイク漫画”を生アテレコ！「BL部門」は、Hiカロリー『愛の温度を教えてよ』（コアマガジン）、山田ノノノ『夜明けがいちばん暗い』（新