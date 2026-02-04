世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対し解散を命じるかどうか審理していた東京高裁が、来月4日に判断を示すことがわかりました。旧統一教会をめぐっては、去年3月、東京地裁が「およそ40年の長期間にわたり類例のない膨大な被害を生じさせた」として、教団に解散を命じました。教団側は決定を不服として即時抗告し、東京高裁で非公開の審理が行われてきましたが、去年11月に教団側と国側の双方が最終主張書面を提出し、審理は終結