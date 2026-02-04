セレッソ大阪は4日、FW古山兼悟（23）がJ2今治に6月30日までの期限付きで移籍すると発表した。古山は大体大3年から特別指定選手としてC大阪に加わり、ムードメーカーとして愛されたストライカー。昨年から正式にチーム加わり、J1では5月3日の京都戦でプロ初ゴールを決めるなど、7試合に出場して2得点。ルヴァン杯では3試合ノーゴールだったが、天皇杯では1試合1得点している。古山はC大阪公式HPで「この度、FC今治に期限付き移