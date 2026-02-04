歌舞伎俳優の中村隼人が４日、都内で行われた「スマホで確定申告」体験会に出席した。隼人は１月に「女殺油地獄」で河内屋与兵衛を好演。今月は「梅ごよみ」で色男の丹次郎を演じている。報道陣から男の色気について質問され、「色男や色気について研究をしている最中ですけど、男としての余裕を見せるのが、色気につながるのかな」。親交のある俳優の山口馬木也に「色気のある男になりたいです」と相談したところ、「それは秘