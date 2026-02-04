お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。大のドラマ好きゆえの悩みを語った。お笑いコンビ「ジグザグジギー」の池田勝がドラマ好きだという話題に。土屋伸之は「元々めちゃくちゃ見てたのは池田くん。俺いつも池田くんにおすすめのドラマ聞いてたの。でも5年前くらいから塙さんが週36本見るようになった。秒速で抜いていったから今塙さんに聞くだけ