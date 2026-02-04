ボーイズグループ「MONSTA X（モンスタエックス）」メンバーI．M（30）が、舞台上で断髪式を行った。1日にソウル市内で、26年ワールドツアーの「THE X：NEXUS」の3日目の公演を終えた。I．Mは9日に韓国陸軍に入隊する。韓国軍は、髪を短く切らないといけないため、あえてファンの前で長い髪を短く切った。本格的に丸刈りにする前に、メンバーらがはさみを入れたが、MINHYUK（ミンヒョク）が間違えてイヤホンのコードまで切ってしま