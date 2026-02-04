フリーアナウンサー原千晶（37）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。6浪した予備校時代を語った。今回は「受験浪人した有名人SP」。6浪し福岡大学に入学した原は「1浪目と2浪目で受験に失敗して『何が原因だったのかな』ってすごい考えたんですよ。そのときに休憩中に友だちと話したり、寮だったので寮の友だちと話してて、友だちと話す時間があったら勉強するべきだって思って、3浪目は友だち