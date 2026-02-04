【モデルプレス＝2026/02/04】モデルの近藤千尋が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。三女のご飯ストック作りの様子を公開し、注目を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「何にでも使えそう」人参・ひき肉など煮込まれた三女用ストック料理◆近藤千尋、三女のご飯ストック作りを公開近藤は「こっさんのご飯ストック作りから始まる朝」とつづり、朝の調理風景を公開。「今日もがんばろ」と前向きな言葉を添え、食材を煮