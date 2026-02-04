“韓国陸上界のaespa・カリナ”と呼ばれる女子陸上選手、キム・ミンジが、バラエティ界のホットスターとして注目を集めている。1996年生まれのキム・ミンジは、韓国・忠北体育高校出身で、2014年に開催された「第43回春季全国中高陸上競技大会」の400メートルで優勝し、頭角を現した。【写真】“陸上界のカリナ”と呼ばれるキム・ミンジ、大胆水着姿2018年には全国体育大会と全国大学陸上競技大会の400メートルを総なめにし、一躍