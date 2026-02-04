TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヒュニンカイが、抜群のビジュアルで会場を圧倒した。2月4日、ソウル・東大門（トンデムン）デザインプラザ（DDP）にて「2026 F/W ソウルファッションウィーク」クァク・ヒョンジュ コレクション（Kwak Hyun Joo Collection）のファッションショーが開催された。【写真】「彼氏ですか？」ヒュニンカイ、ファン悶絶の横顔SHOT今回の「2026 F/W ソウルファッションウィーク」は2月8日まで開催され、DDP