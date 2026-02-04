福岡市は4日、中央区と博多区の保育施設でそれぞれ感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。中央区の保育施設では園児11人、博多区の保育施設では園児と職員あわせて14人が症状を訴えています。福岡市によりますと、中央区の保育施設では1月29日から2月4日までに0歳から5歳までの園児11人が嘔吐や下痢、発熱の症状を訴えました。また、博多区の保育施設では1月29日から2月3日までに1歳から3歳までの園児11人と職員3人が同様