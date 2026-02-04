【グランデスケール ルミティア】 6月 発売予定 価格：14,300円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ルミティア」を通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付を開始した。発売は6月を予定し、価格は14,300円。 本商品は「アルカナディア」シリーズの「ルミティア」を全高約25㎝のグランデスケールモデルで立体化したも