お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博とタレントの安めぐみが３日、それぞれオフィシャルブログを更新。家族そろって節分を楽しむ様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、東は「節分！豆まき〜！」と題してブログを更新すると「今日は節分家族で豆まき」と報告し、鬼のお面をつけた“うた鬼”こと 10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの２ショットや２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんにお面を合わせた“もか鬼”の姿を公開