ドジャース・大谷翔平（31）が2月3日（現地時間）にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンを題材にした絵本『Decoy Saves Opening Day（邦題・デコピンのとくべつないちにち）』の販売開始を報告した。【写真を見る】長女が手を上げて…大谷が投稿した久々の「娘写真」。ファミリーでハワイで過ごしていた真美子さんとの“黒白カップルコーデ”も「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読