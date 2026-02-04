歌手でタレントの渡辺美奈代が３日、オフィシャルブログを更新。節分の日の“節分ごはん”や夫の“もやしくん”と並んで恵方巻きを楽しむ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があ