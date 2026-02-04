４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３４．４７ポイント（０．８５％）高の４１０２．２０ポイントと続伸した。人民元高の進行が投資家心理の支えとなる流れ。中央銀行の中国人民銀行は４日、人民元相場の対米ドル基準値を２日続けて元高方向に設定した。対米ドルの基準値としては、２０２３年５月以来の元高水準。上海外国為替市場でも、元高進行の動きが鮮明化している。海外マネーの還流や、人民元