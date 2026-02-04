TBSの浦野芽良アナウンサー（24）が4日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ラッパーのちゃんみな（27）とのハグショットを公開した。ちゃんみなとハグする写真を公開した浦野アナ。「夢のような時間でした」と振り返り、ハッシュタグで「かんきもラジオ」と添えた。3日放送のTBSラジオ「SCALPDpresents那須川天心のかんきもラジオ」（火曜後10・00）にちゃんみながゲスト出演していた。「照れて終始顔が